Emma suona la chitarra di papà Rosario: "Ho trovato coraggio dopo tanto tempo" - Tuttoggi.info

 Emma suona la chitarra di papà Rosario: "Ho trovato coraggio dopo tanto tempo"
Emma suona la chitarra di papà Rosario: "Ho trovato coraggio dopo tanto tempo"

tecnical

Emma suona la chitarra di papà Rosario: “Ho trovato coraggio dopo tanto tempo”

Mar, 21/10/2025 - 12:03

(Adnkronos) –
Emma ricorda papà Rosario. La cantante salentina ha condiviso sui suoi canali social un ricordo intimo legato al papà, scomparso il 4 settembre del 2022 a causa della leucemia.  

Con in mano una chitarra, quella di papà Rosario, Emma intona ‘Brutta storia’, il singolo uscito lo scorso 3 ottobre. Ma non è una performance live come le altre. “Piango perché… questa chitarra apparteneva a Ros”, scrive l’artista nel post che accompagna il filmato.  

 

“E mannaggia tutte cose… E suono di merda perché mi tremano le mani… Ma dopo tanto tempo ho trovato il coraggio di accendere l’amplificatore per sentire il suo suono inconfondibile…Questa è la verità… E io sono questa cosa qua”. Parole cariche di dolore che raccontano ancora una volta il legame indissolubile tra padre e figlia. 

 

