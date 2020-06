Emis Killa e Westside Gunn, arriva il nuovo singolo “Andale” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Uscirà domani “Andale”, nuovo singolo di Emis Killa e Westside Gunn.

In “A’ndale”, brano puramente rap prodotto da 2nd Roof, Emis Killa torna idealmente alla musica degli esordi. Da mercoledì 17 giugno alle 22.00 in prima tv su MTV (Sky can 130), Emis Killa, insieme a Valentina Pegorer, condurrà YO! MTV Raps la versione italiana del programma di MTV USA interamente dedicato alla musica rap e alla cultura hip hop.

