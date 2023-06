“Silvio Berlusconi è stato per me un avversario politico formidabile, ma anche una persona affettuosa e gentile. Aveva una concezione della vita piena e senza paura, persino delle profonde contraddizioni che ha scelto o che non ha potuto evitare”. Sono le parole di cordoglio del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

pc/gtr