Emiliano "Aeroporti di Puglia sta investendo nella decarbonizzazione" - Tuttoggi.info

BARI (ITALPRESS) – “Aeroporti di Puglia sta costruendo una nuova strategia non solo nel marketing e nella promozione dell’utilizzo del mezzo aereo per agevolare l’economia e il turismo della regione. Sta investendo moltissimo nella decarbonizzazione dei propri impianti per limitare le emissioni e questo ovviamente consentirà al bilancio delle emissioni della Puglia di rientrare nei parametri che ci sono stati assegnati dagli accordi internazionali. È l’equivalente di ciò che avviene in tutti gli altri settori dell’economia pugliese”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano al convegno sull’Innovazione e la Sostenibilità negli Aeroporti, nel centro congressi dell’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari.

