La Puglia sta accogliendo i primi gruppi di profughi in arrivo dall’Ucraina. Il presidente della regione Michele Emiliano ha incontrato oggi nel Centro delle Politiche giovanili del Comune di Troia il gruppo di 51 profughi partiti dal bunker di Leopoli, in prevalenza donne e bambini, arrivati in Provincia di Foggia.

pc/red