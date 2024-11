Emiliano "Abbiamo salvato l'unità nazionale" - Tuttoggi.info

BARI (ITALPRESS) – “È una delle sentenze più importanti della Corte costituzionale da quando esiste. Io mi auguro che sia poi capace di indirizzare il legislatore per il meglio, perché abbiamo salvaguardato la logica cooperativa del nostro regionalismo, il meccanismo della competenza concorrente e soprattutto abbiamo salvato l’Unità d’Italia”. Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nel corso di una conferenza stampa sull’esito del ricorso alla Consulta sull’autonomia differenziata. “E lo abbiamo fatto – aggiunge – concependo, come Regione particolarmente capace di convincere anche le altre, perché ovviamente all’inizio c’era un po di incertezza, si riteneva che la via del referendum fosse l’unica possibile, qualcuno mi disse addirittura che avevamo fatto il ricorso perché non era passata la norma sul referendum in Consiglio regionale. Invece quello che ha colpito e ha battuto l’autonomia differenziata è stato il ricorso alla Corte costituzionale. È stata una giornata bella per chi, come me, ha dedicato tutta la sua vita alla Repubblica Italiana, rinunciando anche a cose personali. Persino nel governo in carica, secondo me, c’è gente che ha festeggiato ieri, perché le Regioni hanno tirato fuori il Presidente del Consiglio Meloni, il Governo e tanta brava gente che sta al Governo attualmente, perché ci mancherebbe che la categoria amico nemico fosse utilizzata da noi. Tanta brava gente ha tirato un sospiro di sollievo, sono tutti sollevati dall’aver fermato, grazie alle istituzioni della Costituzione della Repubblica e alla Corte Costituzionale, un disegno che avrebbe demolito l’unità nazionale”. xa2/vbo/gsl