Emilia Romagna, stoccata del candidato M5S su De Pascale: imbarazzo all'evento - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Durante un convegno a Novafeltria in provincia di Rimini, per la campagna elettorale delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre, Alberto Nicolini, candidato nella lista del Movimento 5 Stelle, ha lanciato una stoccata nei confronti di Michele De Pascale, candidato presidente per la coalizione di centrosinistra, sostenuto da cinque liste tra cui proprio anche quella del partito fondato da Beppe Grillo. L'esponente grillino, evidentemente non contento della possibile vittoria del sindaco di Ravenna, ha commentato dicendo che "è probabile che De Pascale sia il prossimo presidente dell'Emilia-Romagna, ahinoi". Proprio quest'ultima interiezione ha mostrato l'insofferenza di Nicolini nei confronti del proprio candidato presidente, suscitando l'imbarazzo degli altri candidati presenti all'evento per la coalizione di centrosinistra.