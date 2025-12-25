Emilia Romagna oggi in allerta meteo rossa, acqua alta a Venezia - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Natale con allerta meteo rossa oggi per l’Emilia Romagna. Nel mirino dell’ondata di maltempo che si è abbattuta nelle scorse ore sulla regione, finiscono in particolare le province di Bologna, Ferrara e Ravenna mentre il fiume Idice è sorvegliato speciale. A preoccupare, il rischio di forti piogge ma anche frane, neve e innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua.

Per la giornata di oggi è quindi prevista un’allerta rossa per criticità idraulica in pianura nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna, riferisce la Regione Emilia Romagna sottolineando che, in particolare, l’attenzione è rivolta “ai superamenti della soglia 3 sugli affluenti a destra del fiume Reno con alimentazione collinare. Al momento, osservato speciale è il fiume Idice, oltre soglia 3 (rossa). L’allerta sarà invece arancione per criticità idraulica e idrogeologica nella collina emiliana centrale, in quella bolognese, nella montagna bolognese e in tutta la Romagna fino alla Costa ferrarese”.

Resta aperto h24 il Centro operativo regionale (Cor), a Bologna, coordinato con prefetture e sindaci, coi quali resteranno in contatto il presidente della Regione, Michele de Pascale, e la sottosegretaria alla presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini.

Sulla base del bollettino emesso dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, e dei dati previsionali Arpae – sottolinea la Regione – “si prevedono precipitazioni diffuse e persistenti, soprattutto sul settore centrale della regione, che potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con superamenti della soglia 2. Sui settori appenninici e collinari emiliani i fenomeni saranno nevosi a partire da quote attorno ai 300/400 metri, con accumuli di 5-15 cm sulle zone collinari e di ulteriori 20-30 cm sulle zone montuose”.

“Inoltre, lungo la fascia costiera sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, con mare agitato, localizzati fenomeni di erosione dei litorali, delle dune e degli argini invernali, nonché ingressioni marine che possono interessare gli stabilimenti balneari – prosegue la Regione Emilia Romagna – Saranno possibili anche esondazioni di fiumi e canali alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare”.

Oggi è inoltre prevista allerta gialla in 4 regioni per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico: sono interessate, oltre a una parte dell’Emilia Romagna, Campania, Lazio, Puglia e Veneto.

Acqua alta a Venezia. Il Mose non è comunque attivo. A causa dei forti venti di bora previsti, per la città di Chioggia si prevedono addirittura circa 15 centimetri di marea in più. Lo comunica il Centro maree del Comune di Venezia.