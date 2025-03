EMI Basket Gubbio domina in Abruzzo. Ad Alba Adriatica vittoria schiacciante per 33-70 - Tuttoggi.info

Dominio puro in Abruzzo. L’EMI Basket Gubbio continua la propria marcia e schianta a domicilio per 33-70 l’Alba Basket, al termine di una partita quasi mai in discussione, che vendica la sconfitta del girone di andata (diventando così l’unica squadra a vincere con tutte le altre) e che ha messo nuovamente in mostra l’ottimo periodo di forma dei ragazzi di coach Cecchini.

L’unico momento di equilibrio dell’intera gara è il primo quarto, chiuso “solo” a +3 dai biancoblu, che poi prendono il largo già prima dell’intervallo, con le squadre che sono andate a riposo sul risultato di 15-30.

Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa provano a scuotersi piazzando un mini break temporaneo, subito contenuto e ribaltato da uno spietato Basket Gubbio, che vince anche il terzo quarto per 11-13 e conclude l’opera con un sontuoso ultimo parziale, terminato con un eloquente parziale di 7-27 per il definitivo 33-70.

Un’altra prova di forza anche in difesa (la guardia Mazza ha messo a segno appena 7 punti contro i 21 di media del suo campionato) contro una formazione che ha messo in difficoltà diverse squadre nel corso del campionato e che conferma i biancoblu nelle zone alte della classifica.

Vince ancora, però, il Basket Gualdo a Roseto e consolida il primo posto a +2 dagli eugubini con una partita in meno. Perde ancora Foligno che si fa agganciare dalla vittoriosa Perugia al terzo posto a 28 punti. Prossimo impegno per l’EMI Basket Gubbio sabato 15 alla Polivalente alle 18:30 proprio contro Perugia Basket.

ALBA BASKET – BASKET GUBBIO 33-70

ALBA: L’Innocente 3, Serroni 3, Remigio 0, Villani 6, Schiavoni 0, Cimini 6, D’Ippolito 6, Ndoj 0, Di Luca, Mazza 7, Mastrodomenico 2.

GUBBIO: Di Simone 3, De Angelis 4, Cecchini 0, Rombi 18, Sabotig 10, Pascolini 0, Carsetti 5, Giorgetti 16, Bianchi 0, Razzi 5, Quondam 1, Setkic 8.

PARZIALI: 9-12, 6-18, 11-13, 7-27.

PROGRESSIVI: 9-12, 15-30, 26-43, 33-70.

Gubbio, 12 marzo 2025

Federico Minelli – Ufficio Stampa A.D. Basket Gubbio