Elon Musk pronto a donare 45 milioni di dollari al mese a gruppo di sostegno Trump - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Il Ceo di Tesla, Elon Musk intenderebbe versare 45 milioni di dollari al mese a un nuovo super comitato di azione politica a sostegno della corsa presidenziale dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riferisce il 'Wall Street Journal', citando persone a conoscenza della questione. Altri sostenitori del gruppo chiamato America Pac, includono il co-fondatore di Palantir Technologies Pltr, Joe Londsale, i gemelli Winklevoss, l'ex ambasciatrice degli Stati Uniti in Canada Kelly Craft e suo marito, Joe Craft, che è il Ceo del produttore di carbone Alliance Resource Partners, scrive il quotidiano economico statunitense.

America Pac, costituito a giugno, si concentra sull'iscrizione degli elettori e spinge gli elettori a votare in anticipo e richiedere le schede per posta negli stati indecisi, secondo quanto riferisce il 'Wsj'. Il gruppo di sostegno ha valutato che i democratici hanno storicamente avuto campagne molto solide per spingere gli elettori a votare e intende contrastare gli sforzi della campagna di Biden negli stati indecisi.