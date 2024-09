Elon Musk premia Giorgia Meloni: "Lavoro incredibile, con lei crescita record" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Giorgia Meloni é piu bella dentro che fuori" e "ha fatto un lavoro incredibile come primo ministro dell'Italia: un record di crescita economica, di occupazione, è incredibile". Elon Musk, boss di X e Tesla, si esprime così consegnando alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni il premio Citizen Award 2024 dell'Atlantic Council a New York.

"Come politico, hai fondamentalmente due opzioni: essere un leader o uno che segue, indicare o meno una rotta, agire per il bene del tuo popolo o agire guidato solo dai sondaggi. Bene, la mia ambizione è guidare, non seguire", le parole di Meloni nel discorso pronunciato durante la cerimonia. (dall'inviata Ileana Sciarra)