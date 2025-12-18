Ellius, la gioielleria artigianale si fa racconto - Tuttoggi.info

Gioielli in argento 925 che narrano la storia, i valori e l’arte italiana, piccole opere d’arte da indossare.

Nel cuore della bella Toscana, Ellius ha preso il concetto di gioielleria e lo ha elevato a una forma d’arte e di storytelling immersivo. Nascono qui bijoux che sono piccole opere d’arte, realizzati a mano da maestri orafi su design ispirati all’arte e alla storia e con un tocco contemporaneo. Perché indossarli non sia solo un orpello, ma un modo per raccontarsi e raccontare. Ogni collezione esplora un aspetto del mondo dell’arte, dell’architettura e della mitologia e lo declina in accessori eleganti, preziosi, unici. Si va dalle minuscole e fedeli riproduzioni di luoghi di culto e monumenti storici alla creazione di gioielli che ricalcano quelli dei grandi quadri del Seicento, passando per elementi simbolici che ricordano la religione cattolica, l’astrologia, la mitologia greca e romana.

Perché l’amore per l’architettura?

«Ellius è un “viaggio”, una lettura della storia e del territorio sublimato in un gioiello da indossare» è una delle dichiarazioni del marchio di gioielleria artigianale. Il forte legame con il territorio si dipana in elementi architettonici, civili, storici e religiosi che vengono riprodotti su charms, anelli e orecchini in argento. Luoghi sparsi per tutta l’Italia e in giro per il mondo si trasformano in piccolissime riproduzioni, dalle forme e dai significati simbolici, di facciate delle chiese, dei templi e dei monumenti. Così ogni persona che ama la sua città può portare un elemento iconico dell’architettura sempre con sé.

Non sono solo i luoghi a ispirare le collezioni Ellius. La religione cattolica è una fonte di costante suggestione per i designer, che ne riproducono stilemi e parole in gioielli che diventano amuleti di protezione. Le parole del Padre Nostro incise su un anello o una collana con il Tao francescano, ma anche i rosoni delle cattedrali che rappresentano la luce divina che entra nelle vite terrene. I gioielli esplorano la fede e la tradizione cristiana e il potente legame spirituale tra umano e divino, in tutte le sue forme.

Arte e mitologia nei gioielli Ellius

Questo anelito verso una vita altra, più sublime, legata indissolubilmente alla spiritualità, si manifesta anche in simboli pagani e risalenti a culture più antiche. I riferimenti alla mitologia greca e romana, infatti, si legano perfettamente agli altri valori proposti da Ellius. Raccontano di coraggio e purezza, amore per la propria città o per la propria famiglia. Cupole, rosoni e colonne raccontano di luoghi (reali e metaforici), simboli mitologici e religiosi danno uno spaccato della personalità di chi li indossa.

Così la gioielleria diventa davvero un racconto della propria vita, dai valori che guidano ogni scelta alle città che hanno un significato speciale per la persona che indossa ogni monile. Non mancano poi i bijoux legati a particolari movimenti artistici: le architetture dell’Antica Roma e l’arte opulenta, massimalista del Barocco permettono di creare look speciali, in cui forma e significato hanno entrambi un altissimo valore.

Il valore dell’artigianalità oggi

Perché scegliere Ellius? Perché in un mondo che corre a una velocità supersonica, questo brand invita a rallentare, a godere di ogni dettaglio, ad affrontare un viaggio dentro sé stessi. Ogni pezzo è realizzato con cura da maestri artigiani che usano materiali pregiati (argento 925, pietre colorate) per riprodurre i simboli e i luoghi del cuore.

Anche il processo di acquisto si fa più consapevole, più intenzionale. C’è un elemento che soggiace all’istinto, quello che permette di scegliere forme, colori, design. E un altro, più profondo, che parla al cuore e alla spiritualità dell’acquirente. I charm e i gioielli rappresentano i significati nascosti, le metafore, le parti di sé che si sceglie di svelare o di mantenere avvolte nel mistero. Creando così non solo un look personale, ma anche una narrazione di sé che è davvero intima e profonda.