Elisoccorso salva 40enne in condizioni critiche - Tuttoggi.info

Un intervento salvavita al Pronto Soccorso dell’ospedale di Orvieto ha permesso a un paziente in condizioni estremamente critiche di essere trasportato con l’elisoccorso all’Azienda Ospedaliera di Terni dove è stato sottoposto ad un delicato e complesso intervento presso la struttura di Neurochirurgia diretta dal dott. Carlo Conti, salvandolo.

L’intervento tempestivo

Il fatto risale a sabato 26 luglio giorno in cui un quarantenne Orvietano è stato accompagnato al Pronto Soccorso del “Santa Maria della Stella” dopo un malore improvviso, dovuto dopo gli accertamenti, per rottura di aneurisma della base cranica. Dopo essere stato monitorato dallo staff gestito dal dott. Lorenzo Luzi e dai sanitari diretti dal dott. Cesare Magistrato, nel giro di circa un’ora e mezza il paziente era già in elicottero e trasportato a Terni è stato subito trattato dalla Neurochirurgia con buoni risultati.

La lettera di Urbani

“Caro Cesare – scrive la dott.ssa Urbani ex direttrice del distretto di Orvieto, che ha accompagnato il giovane paziente al Pronto Soccorso e ha seguito da vicino l’intervento immediato dei sanitari- voglio ringraziarvi e complimentarmi per la gestione tempestiva ed efficace del paziente che abbiamo accompagnato in condizioni severe al Pronto Soccorso. Oggi dovrebbe uscire dalla Terapia Intensiva per essere trasferito al reparto. Ringrazia da parte mia tutti i colleghi. Avere un servizio così ci fa vivere sicuramente più tranquilli. Un abbraccio grande a tutti voi“.