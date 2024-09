Elisabetta Gregoraci, il messaggio dal letto dell'ospedale dopo il secondo ricovero - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Elisabetta Gregoraci, ricoverata in ospedale per la seconda volta in pochi giorni, non dimentica i fan e per aggiornare chi si preoccupa delle sue condizioni di salute condivide un video selfie sul proprio profilo Instagram. "Volevo ringraziare per i tanti messaggi belli che mi avete mandato e mi state mandando. Volevo dirvi che tutto si sta piano piano mettendo a posto e di questo sono molto felice", così la conduttrice 44enne registrando un filmato mentre è sdraiata sul letto dell'ospedale.

Già la settimana scorsa, Gregoraci era stata ricoverata in ospedale, ma ieri 11 settembre era dovuta tornarci. "E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti", aveva scritto. "Nulla di grave, non preoccupatevi - aveva spiegato . ma devo un attimo pensare a me".