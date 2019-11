Elisa Vincenzini campionessa mondiale di Kumite | Festa ad Amelia

Festa grande Elisa Vincenzini, la giovane atleta di soli 15 anni che ha recentemente vinto i campionati mondiali a squadre di kumite, specialità di combattimento a punti, svoltisi a Fortaleza in Brasile. Il titolo conquistato si va ad aggiungere a quelli già ottenuti nel 2017 in Irlanda. La festa è stata organizzata a Porchiano del Monte dalla pro loco alla presenza anche dell’amministrazione comunale. “E’ un grande onore per la nostra città e motivo di orgoglio festeggiare questo risultato”, ha detto il sindaco Laura Pernazza elogiando la giovane Elisa.

“Un risultato – ha poi ricordato – raggiunto dopo un infortunio che aveva fermato l’atleta nel 2018. Elisa deve essere di esempio ai tanti ragazzi che magari di fronte ad un incidente di percorso si demoralizzano. I ringraziamenti vanno anche alla famiglia che l’ha sempre seguita e sostenuta ed al suo istruttore Daicoro Principi, cintura nera quarto dan, della Asd Shu-ha-ri appartenente alla scuola keikenkai”.

