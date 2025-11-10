 Elicottero scomparso ritrovato carbonizzato nel bosco - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Elicottero scomparso ritrovato carbonizzato nel bosco

Davide Baccarini

Elicottero scomparso ritrovato carbonizzato nel bosco

Epilogo tragico dopo quasi 10 ore di ricerche nel Comune di Badia Tedalda, non lontano dalla diga di Montedoglio. Morti i due imprenditori a bordo
Lun, 10/11/2025 - 11:39

Condividi su:

Si è conclusa nel modo più tragico e prevedibile la ricerca dell’elicottero scomparso dai radar nel pomeriggio di domenica 9 novembre mentre sorvolava i boschi dell’Alpe della Luna, al confine tra Toscana, Marche e Umbria.

Il velivolo, un Agusta Westland 109, è stato individuato questa mattina (10 novembre) in una zona particolarmente impervia nei pressi di Poggio dell’Appione, in territorio di Badia Tedalda, a poche centinaia di metri dal confine marchigiano.

A bordo si trovavano Mario Paglicci, 77 anni, fondatore del gruppo orafo Gimar di Arezzo, e l’amico Fulvio Casini, imprenditore di Sinalunga. Per entrambi non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto riferiscono i soccorritori, l’elicottero ha preso fuoco dopo l’impatto al suolo, riducendosi in una carcassa carbonizzata.

L’allarme era scattato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17, quando il segnale radar del velivolo si è interrotto improvvisamente mentre sorvolava l’Alpe della Luna. Poco prima, Paglicci avrebbe comunicato un’avaria a bordo con una telefonata ad una parente, poi il silenzio. Da quel momento si è attivata la macchina dei soccorsi: il sistema satellitare internazionale Cospas-Sarsat ha raccolto un segnale di emergenza, consentendo alle centrali operative di 118, Vigili del Fuoco e Protezione Civile di avviare una complessa operazione di ricerca.

Le condizioni meteo, con nebbia fitta e visibilità ridotta, hanno complicato le operazioni per tutta la notte. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Arezzo, Sansepolcro e Pesaro Urbino, insieme a unità cinofile, Soccorso Alpino, Croce Rossa ed elicottero Drago, hanno battuto per quasi 10 ore una vasta area boschiva e montana, finché questa mattina un ricognitore ha individuato dall’alto i resti del velivolo, non lontano dalla diga di Montedoglio.

Secondo una prima ricostruzione, il pilota avrebbe tentato un atterraggio d’emergenza su un piccolo spiazzo pianeggiante, ma il velivolo si sarebbe schiantato e successivamente incendiato. Sul posto sono tuttora al lavoro i vigili del fuoco per il recupero dei corpi e la messa in sicurezza dell’area. I due uomini erano partiti domenica mattina dall’aeroporto “Giovanni Nicelli” del Lido di Venezia diretti all’aviosuperficie Serristori di Castiglion Fiorentino, dove non sono mai arrivati. Ora la magistratura aretina ha aperto un’inchiesta per accertare le cause dell’incidente.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

La Sir in rimonta torna da Piacenza con 2 punti che valgono la vetta

Perugia

Derby d’Etruria con tanti cartellini e zero reti, tra Perugia e Arezzo finisce 0-0 | Pagelle

Gubbio e Gualdo

Lavori sulla Perugia-Ancona, chiude per 10 giorni tratto tra Branca e Fossato

in umbria

Ultim'ora Italia

Carrieri (Siu), ‘in urologia robotica migliora esiti clinici e formazione’
Ultim'ora Italia

Melani (ab medica), ‘robotica da Vinci 5 ottimizza processi e gestione dati’
Ultim'ora Italia

Serretti (ab medica), ‘da Vinci 5 supporta urologo in ogni fase intervento’  
Star Bene

Aiom, Rossana Berardi presidente eletto degli oncologi italiani

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!