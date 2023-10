SESTO FIORENTINO (FIRENZE) (ITALPRESS) – Eli Lilly rafforza ulteriormente la sua presenza in Italia. Siglata una nuova partnership da 750 milioni di euro nei prossimi due anni per la produzione di farmaci innovativi nello stabilimento di Sesto Fiorentino. Arriva così a 1,4 miliardi l’impegno dell’azienda nel Paese negli ultimi vent’anni. L’annuncio è arrivato nel corso dell’evento “This is the Future!”.

