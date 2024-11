Elezioni Usa, sondaggio Nyt: Trump raggiunge Harris in Pennsylvania - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - E' una gara serrata quella tra Kamala Harris e Donald Trump negli stati chiave. Lo conferma un sondaggio del New York Times/Siena College, secondo cui Trump ha raggiunto Harris in Pennsylvania, dove entrambi solo al 47%. Il sondaggio analizza poi che Harris ha un vantaggio marginale in Nevada, North Carolina e Wisconsin, mentre Trump è in vantaggio in Arizona. I due candidati alla Casa Bianca stanno conducendo una gara serrata in Michigan, Georgia e Pennsylvania. Per il sondaggio sono stati intervistati 7.879 probabili elettori nei sette stati dal 24 ottobre al 2 novembre. In tutti e sette gli stati, il margine di errore è del 3,5%.

Secondo il sondaggio, circa il 40% degli intervistati aveva già votato e Harris era in testa tra questi elettori con 8 punti percentuali di vantaggio, mentre Trump era in testa tra gli elettori che affermano che molto probabilmente andranno a votare, ma non lo hanno ancora fatto. La corsa in cui Harris era in vantaggio di quattro punti percentuali in tutti i precedenti sondaggi del New York Times.