Elezioni Usa, da Barack e Michelle Obama sostegno a Kamala Harris come presidente - Video - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Barack e Michelle Obama hanno appoggiato la candidatura presidenziale della vicepresidente Kamala Harris. "All'inizio di questa settimana, abbiamo chiamato la nostra amica Kamala Harris. Le abbiamo detto che pensiamo che sarà una fantastica presidente degli Stati Uniti e che ha il nostro pieno supporto. In questo momento critico per il nostro Paese, faremo tutto il possibile per assicurarci che vinca a novembre. Speriamo che vi unirete a noi", ha scritto su X l'ex presidente Usa allegando il video della telefonata a Harris, a cui ha partecipato anche sua moglie. "Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di sostenerti e di fare tutto il possibile per farti superare queste elezioni e arrivare allo Studio Ovale", le parole di Barack.

Harris ha ringraziato gli Obama per il loro sostegno ed ha espresso gratitudine per la loro amicizia che dura da decenni. "Oh mio Dio. Michelle, Barack, questo significa così tanto per me. Le parole che avete detto e l'amicizia che ci avete dato in tutti questi anni significano più di quanto io possa esprimere, quindi grazie a entrambi" ha detto la vicepresidente..

L'ex first lady ha dichiarato di essere orgogliosa di Harris e si aspetta che le prossime elezioni siano storiche. "Non posso fare questa telefonata senza dire alla mia ragazza, Kamala, che sono orgogliosa di te. Sarà storico", ha detto Michelle a Harris.

In una dichiarazione congiunta che annunciava il loto sostegno, gli Obama hanno elogiato Harris e ne hanno elencato i successi. "Kamala ha più di un curriculum. Ha la visione, il carattere e la forza che questo momento critico richiede. Non abbiamo dubbi che abbia esattamente ciò che serve per vincere queste elezioni e dare il massimo per il popolo americano", si legge nella dichiarazione che aggiunge: "In un momento in cui la posta in gioco non è mai stata così alta, lei dà a tutti un motivo per sperare".