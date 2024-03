Elezioni Russia, scoppia caso Salvini. Meloni: "Posizione governo è chiara" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Il voto russo che tra mille polemiche ha incoronato ancora una volta Vladimir Putin alla guida del Cremlino irrompe nel dibattito politico italiano, dividendo la maggioranza di governo. Fanno discutere le parole del vicepremier e leader della Lega,

Matteo Salvini

, che a proposito delle elezioni nella Federazione russa prende atto del responso delle urne sottolineando che “quando un popolo vota ha sempre ragione”. “Le elezioni – afferma il ministro dei Trasporti – fanno sempre bene, sia quando uno le vince sia quando uno le perde. Io quando le perdo cerco di capire dove ho sbagliato e come fare meglio la prossima volta”. In una nota la Lega poi precisa: “In Russia hanno votato, non diamo un giudizio positivo o negativo del risultato, ne prendiamo atto e lavoriamo (spero tutti insieme) per la fine della guerra e il ritorno alla pace. Con una guerra in corso non c’è niente da festeggiare”.

“La posizione del governo è molto chiara, il centrodestra è una maggioranza molto coesa, come si dimostra nell’unico modo in cui si può dimostrare la coesione di una maggioranza, e cioè nella velocità di attuazione e nella chiarezza di attuazione della linea di un governo”. E’ quanto ha detto la premier Giorgia Meloni, in un’anticipazione dell’intervista ad Agorà che andrà in onda domattina alle 8.30 su Rai Tre, a proposito delle parole del ministro Matteo Salvini. “Quello che noi abbiamo fatto in questo anno e mezzo con la velocità con cui lo abbiamo fatto, e la chiarezza che abbiamo dimostrato in politica estera, tutto questo racconta di una maggioranza coesa”, osserva la leader di Fratelli d’Italia. “E io – aggiunge Meloni – credo che il punto sia sempre questo: cioè non conta quanto il campo sia largo, ma conta quanto quel campo sia coeso e compatibile, quanto abbia risposte chiare da dare ai cittadini e da rappresentare all’estero. E l’Italia con la maggioranza di centrodestra chiaramente questo lo sta facendo”.

La puntualizzazione non basta a placare le polemiche. Le dichiarazioni del numero uno leghista finiscono nel mirino delle opposizioni – che evidenziano i forti condizionamenti politici sul voto di Mosca – e fanno emergere dei distinguo anche all’interno della coalizione di centrodestra. Secca la risposta da Bruxelles del ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani: “La politica estera la fa il ministro degli Esteri. Le posizioni di politica estera sono quelle del ministro degli Esteri”, risponde il titolare della Farnesina a chi gli chiede se non tema che esternazioni come quelle di Salvini possano dare l’immagine di un governo poco unito.

Per Tajani le elezioni presidenziali in Russia “sono state caratterizzate da pressioni forti, anche violente. Alexei Navalny è stato escluso dalle elezioni con un omicidio. Non c’erano candidati avversari di Putin – rimarca ancora il leader degli azzurri – abbiamo visto soldati entrare dentro i seggi per vedere come votava la gente”. E non è un caso che a livello Ue le posizioni più dure sul voto russo siano arrivate proprio dal gruppo del Ppe, (famiglia europea di Forza Italia) che in una nota ha invitato i ministri degli Esteri a dichiarare che Putin “non è un presidente legittimo della Russia” e che “le cosiddette elezioni presidenziali sono prive di legittimità”.

Sull’uscita di Salvini si registra anche il gelo di Fratelli d’Italia. Dalle parti di Via della Scrofa vige la consegna del silenzio sul vicepremier del Carroccio, ma l’irritazione è palpabile nel partito della premier Giorgia Meloni che ha fatto dell’atlantismo e del sostegno alla causa dell’Ucraina uno dei pilastri della sua politica estera.

“Il popolo ha sempre ragione quando è messo nelle condizioni di votare liberamente. Ci sono alcune nazioni, come purtroppo la Russia, dove la democrazia non è così compiuta”, afferma il vicecapogruppo di FdI alla Camera Massimo Ruspandini, una delle rarissime voci a prendere le distanze in chiaro da Salvini. Ospite di ‘Agorà’ su Rai Tre, il viceministro degli Affari esteri Edmondo Cirielli non nasconde i suoi timori dopo il plebiscito per Putin: “Fa un po’ paura avere la conferma che c’è una larga parte, maggioritaria dell’umanità, che vive sotto le dittature e in qualche maniera acconsente”.

Le dichiarazioni del numero uno leghista finiscono nel mirino delle opposizioni – che evidenziano i forti condizionamenti politici sul voto di Mosca – e fanno emergere dei distinguo anche all’interno della coalizione di centrodestra. “Parole inaccettabili, si dimetta”, tuona Azione, che con il suo leader Carlo Calenda invita il segretario della Lega a “ripassare le basi”: “La democrazia senza stato di diritto non esiste. La Russia è una dittatura e le elezioni sono una farsa. Punto”. Il Pd tramite il suo responsabile Esteri Peppe Provenzano arriva a esprimere solidarietà a Tajani: “Non deve essere facile avere un omologo vicepremier Salvini, che non condanna i crimini di Putin e vede in queste elezioni russe una grande affermazione del popolo. Ma con queste posizioni il governo può mai essere credibile? E Meloni tace…”. “Nessuno stupore” per Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi-Sinistra “per le incredibili parole di Salvini sulle elezioni russe”, mentre Davide Faraone di Italia Viva definisce le “dichiarazioni entusiastiche surreali”.