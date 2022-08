Elezioni, Renzi “Berlusconi invita ad attaccarmi, pronto a confronto” - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – “Nel kit del buon candidato, Berlusconi suggerisce di attaccare Calenda e Renzi. Peccato, caro Cavaliere, peccato. Ma noi rispondiamo con le idee, non con gli attacchi personali. E sono sempre pronto a un confronto pubblico in Lombardia. Berlusconi non ha mai avuto il mio voto, ma non avrà mai il mio odio. Se lo incontrassi gli direi: caro Silvio, ma come puoi aver mandato a casa Draghi per sostenere al suo posto la Meloni? Amici che avete votato Forza Italia: davvero preferite che alla guida del Paese ci sia Giorgia e non Mario? Davvero?”. Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, presentando il progetto Renew Europe Italia. “Tutti applaudono Draghi ma sono gli stessi che lo hanno mandato a casa. Noi siamo gli unici coerenti nel sostegno a Draghi” aggiunge.(ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it