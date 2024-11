Elezioni regionali, così i voti nei comuni del Trasimeno

Il Trasimeno ha in Simona Meloni, già capogruppo Pd nel Consiglio uscente, la sua unica rappresentante nella nuova Assemblea legislativa dell’Umbria. Ma una rappresentante di peso, forte delle 8196 preferenze che l’hanno posta in cima alla lista dem. E seconda, tra tutti i nuovi consiglieri, al solo ex sindaco di Perugia e segretario umbro di Forza Italia Andrea Romizi. Voti che Meloni ha spesso condiviso con il collega di partito Cristian Betti, corcianese presidente della Trasimeno Servizi Ambientali (TSA), terzo del Pd con 6429 preferenze. Fa bene un po’ ovunque la lista Sanità pubblica, a conferma di come il tema della sanità sia molto sentito nel comprensorio del Trasimeno.

Così il voto nei comuni del Trasimeno

In tutti i comuni del Trasimeno Stefania Proietti ha superato Donatella Tesei, tranne che a Passignano. Qui la governatrice uscente prende 1.134 voti (48,8%) contro i 1.103 della sindaca di Assisi (47,5%). Questi i voti delle principali liste: nel centrodestra FdI 31,5%, Lega 6%, FI 5,7%. Nel centrosinistra Pd 30,4%, Umbria Domani 4,1%, M5S 3,6%, AVS 3,5%.

A Castiglione del Lago staccandola di 1.458 voti, con le percentuali che sono del 62,2% per la candidata del centrosinistra contro il 35,5% della candidata del centrodestra. Il Pd supera il 42,6%, seconda forza della coalizione di centrosinistra la lista per la Sanità pubblica (4,7%). Avs al 3,4%, M5S giù al 3,2%. Nel centrodestra, FdI al 15,9%, FI al 6,5%, Lega 5,3%.

A Magione Proietti al 52,9%, Tesei al 42,8%. Le liste del centrosinistra: Il Pd sfiora il 38%, Umbria Domani 3,4%, M5S e AVS entrambe al 3,1%. Nel centrodestra FdI al 20,5%, Lega al 7,9%, FI al 6,6%.

A Città della Pieve Proietti 62,4% (Pd 40,3%, AVS 8,2%, M5S scende sotto il 3%, Sanità pubblica 5,8%) e Tesei 33,5% (FdI 16,1%, Lega sotto il 5%, FI 4,6%).

A Tuoro Proietti al 51,9%, Tesei al 44%. Centrosinistra: Pd 32,2%, AVS 4,7%, Sanità pubblica 4,5%, M5S 4%. Centrodestra: FdI 22,7%, Lega 7,3%, FI 4,7%.

I risultati di Panicale: Proietti 60,7%, Tesei 35,6%. Centrosinistra: Pd 39,2%, Umbria Domani 8,8%, Sanità pubblica 4,5%, M5S 5,5%, AVS 2,8%. Centrodestra: FdI 12,7%, FI 5,2%, Noi Moderati 9%, Lega 4,2%.

Piegaro: Proietti 60,5%, Tesei 35,7%. Centrosinistra: Pd 48,2%, M5S 4,1%, Sanità pubblica 3,5%, AVS 1,9%. Centrodestra: FdI 13,2%, FI 8,2%, Lega 6,3%.

Paciano: Proietti 73%, Tesei 21,5%. Centrosinistra: Pd 42,5%, Sanità pubblica 18%, AVS 5,7%, M5S 3,3%, Umbria Domani 3,5%. Centrodestra: FdI 8,5%, FI e Noi Moderati entrambi 3,8%, Lega 1,9%.