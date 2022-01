Elezioni Presidente della Repubblica, dall’Umbria 3 grandi elettori

Con la governatrice Tesei e il presidente dell'Assemblea Squarta per il centrodestra il portavoce delle opposizioni Paparelli

Tre grandi elettori, dall’Umbria, convocati per il 24 gennaio a Roma, dove il Parlamento si riunirà in seduta comune per eleggere il successore di Sergio Mattarella alla carica di Presidente della Repubblica italiana. Tra i grandi elettori anche i 58 delegati regionali, 3 per ogni Regione (uno solo per la Valle d’Aosta), due scelti dalla maggioranza e uno dalle opposizioni.

Contestualmente alla convocata dalla seduta plenaria del Parlamento il presidente della Camera Fico ha scritto alle Regioni affinché provvedano ciascuna all’indicazione dei tre grandi elettori.

Per l’Umbria la governatrice Donatella Tesei sarà affiancata dal presidente dell’Assemblea regionale (come da prassi) Marco Squarta per il centrodestra e dal portavoce delle opposizioni Fabio Paparelli. Decisione che deve essere votata dal Consiglio regionale.