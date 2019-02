Elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Terni, urne chiuse | Domani lo spoglio

Urne chiuse alle 20 in Provincia di Terni. Secondo i dati dell’ufficio elettorale ha votato il 69,3 per cento. Hanno espresso la loro preferenza 285 aventi diritto su un totale di 411.

Lo spoglio elettorale inizierà domani mattina alle 8. Reso noto dall’ufficio elettorale anche il dato sull’affluenza alle urne relativa alle ore 17, dove la percentuale dei votanti era del 56 per cento in virtù dei 231 votanti. Alle 12 aveva invece votato il 37 per cento.

