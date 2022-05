“Sono in continuità con le cose buone e importanti fatte, ma anche in profonda discontinuità con le cose non andate nel verso giusto, con le criticità e le emergenze a Palermo”. Lo ha detto il candidato a sindaco di Palermo dei progressisti, Franco Miceli, a margine di un dibattito organizzato dall’istituto Gonzaga. xd7/vbo/gtr