Elezioni Midterm Usa, Trump "Se vinciamo 5.000 dollari a ogni americano" - Tuttoggi.info

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Elezioni Midterm Usa, Trump “Se vinciamo 5.000 dollari a ogni americano”

ItalPress

Elezioni Midterm Usa, Trump “Se vinciamo 5.000 dollari a ogni americano”

Gio, 10/09/2026 - 14:02

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DALLAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ciò che stiamo facendo è possibile proprio grazie agli ottimi risultati ottenuti e all’enorme ricchezza che il nostro Paese sta generando; sono l’unico a potervi fare questa promessa. Ed eccola: se i Repubblicani conquisteranno sia la Camera dei Rappresentanti che il Senato degli Stati Uniti – grazie al nostro straordinario successo economico, un successo senza precedenti nella storia – erogherò un dividendo di 5.000 dollari a ogni cittadino adulto degli Stati Uniti d’America”. Lo ha detto alla convention repubblicana a Dallas il presidente Donald Trump, a proposito delle elezioni di Midterm.
mgg/gsl (Fonte video: Rapid Response 47)

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