Piazza Gremita, a Mestre, per il comizio di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che “sbanca” la sfida delle piazze, in una tradizionalmente non di Destra e semmai più vicina alle posizioni della Lega. La Presidente di FdI si è soffermata proprio sulle polemiche inutili relative al capitolo autonomia, che continua a essere nei programmi di governo, assieme al presidenzialismo.

xa7/fag