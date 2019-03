Elezioni, il M5s punta ancora su Cristina Rosetti

l’ emittente ha diffuso un’anticipazione. La voce girava da giorni, ma l’ufficialità l’ha data la capogruppo pentastellata a Palazzo dei Priori: sarà ancora lei, Cristina Rosetti, la candidata a sindaco di Perugia per il Movimento 5 stelle. Lo ha annunciato nel corso del programma televisivo ‘ In Umbria’ di UmbriaTv (canale 10), condotto da Giacomo Marinelli Andreoli, che andrà in onda questa sera alle 21, di cui

“Sciogliamo il nodo – ha detto Rosetti -. Il gruppo politico di Perugia, ovvero il meetup 53 che è quello storico del comune, mi ha chiesto di dare la mia disponibilità per correre nuovamente per Palazzo dei Priori. Io ho valutato con il mio gruppo politico la progettualità che portiamo avanti e ho dato la mia disponibilità” ha detto Rosetti. “Stiamo cercando di lavorare – ha aggiunto – ad una lista di persone che abbiano fatto dei percorsi e che siano giuste per questo progetto. Chiaramente l’ultima parola spetta, come sapete, per la certificazione della lista, al nazionale e se lo vorranno fare, io correrò come candidata a sindaco del Movimento 5 stelle“.

Una soluzione che eviterebbe le lotte intestine che si sono viste altrove, considerando anche che l’appuntamento elettorale del 26 maggio è vicino. Per Cristina Rosetti si è anche parlato di una possibile candidatura alle elezioni regionali del 2020. Prima, però, c’è la sfida per il Comune di Perugia.

