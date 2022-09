“Trovo assurdo che in questo paese, a 15 giorni dal voto, si scappi da un confronto tra tutte le coalizioni che sono in campo. Vedo che Giorgia Meloni ed Enrico Letta scappano da questo confronto, noi invece siamo pronti. Carlo Calenda lo ha chiesto più volte, credo che sarebbe un diritto dei cittadini poter confrontare le diverse proposte in campo”. Così il ministro per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini, al Palazzo delle Stelline di Milano.

trl/gsl