Elezioni, Forza Italia punta sull’esperienza per la rincorsa agli alleati

A guidare le liste due donne, parlamentari uscenti: Catia Polidori, alla Camera, e Fiammetta Modena al Senato. Dal recupero di Forza Italia dipende la loro difficile – sondaggi alla mano – conferma per Roma. Praticamente certo di tornare in Parlamento Raffaele Nevi, candidato all’uninominale per la Camera, nell’Umbria sud, per il centrodestra.

Per la Camera, dietro a Polidori, il vice presidente della Giunta regionale, Roberto Morroni, l’assessore del Comune di Perugia Cristina Bertinelli e il presidente del Consiglio comunale di Terni, Francesco Ferranti.

Per il Senato, al secondo posto dietro Fiammetta Modena, il vice sindaco di Foligno, Riccardo Meloni.

(servizio completo nel corso della giornata)