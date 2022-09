Elezioni, Fico “Dialogo con il Pd? Aspettiamo risultati loro congresso” - Tuttoggi

NAPOLI (ITALPRESS) – “Ho letto che Enrico Letta convocherà ilprima possibile il Congresso del Partito Democratico. Non mettobocca in casa di altri, aspettiamo il risultato del loro Congresso e vedremo che farà il Pd. Per ora faremo opposizione continuando a portare avanti i nostri temi, poi vedremo in che modo si potrà dialogare”. Lo dice il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico rispondendo a una domanda nel corso di una conferenza stampa convocata dal Movimento 5 Stelle a Napoli per commentare i risultati elettorali in Campania e sull’intero territorio nazionale.

– foto: xc9/Italpress