Elezioni, confronto dal vivo tra i candidati in Umbria | Confimi chiama a rispondere - Tuttoggi

La confederazione che rappresenta le micro, piccole e medie imprese dell’Umbria, metterà sul tavolo e priorità per il mondo delle imprese

Confimi Industria Umbria ha organizzato un incontro con i candidati politici umbri per domani martedì 6 settembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso il Relais San Clemente, in Via Passo dell’Acqua, 34 Bosco.

Un incontro, voluto e organizzato da Confimi Industria Umbria, che rappresenta le micro, piccole e medie imprese dell’Umbria, che metterà sul tavolo del confronto il manifesto che l’Associazione ha realizzato nelle scorse settimane e che ben centra le priorità assolute per il mondo delle imprese sia a livello nazionale ma soprattutto regionale.