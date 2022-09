Elezioni, confronto coi candidati: Confimi chiede risposte concrete contro il caro-energia

A Perugia l'iniziativa dell'associazione di categoria per presentare ai partiti politici le richieste della piccola e media impresa

Ci sono gli aumenti dei prezzi, e in particolare le contromisure agli aumenti dei costi per l’energia, al centro delle risposte che le piccole e medie imprese, anche in Umbria, si attendono dalla politica. Impreea costrette a vivere una situazione di vera emergenza che, come era prevedibile, è diventata il tema centrale, pur nelle sue varie declinazioni, del confronto con i candidati locali alle elezioni politiche promosso da Confimi Industria Umbria.

Un’associazione, ha rivendicato nel suo intervento iniziale il presidente Nicola Angelini, che rappresenta realmente le istanze della piccola industria e non i grandi gruppi industriali, come altre organizzazioni datoriali, ha sottolineato. Angelini ha ribadito che proprio la piccola e media impresa rappresenta “il vero tessuto economico e produttivo italiano”. Pmi che però oggi sono messe a dura prova, appunto, dagli aumenti dei costi di produzione, trainati dai rincari energetici. Frutto, ha detto Angelini, di decisioni non prese negli anni passati, a proposito delle politiche energetiche del Paese. Ma oggi anche della speculazione.