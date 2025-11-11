Elezioni Campania, Urso "Rimonta della destra possibile come nelle Marche" - Tuttoggi.info





NAPOLI (ITALPRESS) – “Come convincere gli indecisi in Campania? Con quello che è già accaduto, nella Regione Marche. Una Regione tradizionalmente di sinistra, faceva parte del quadrilatero con Emilia-Romagna, Umbria, Toscana storicamente del partito comunista italiano: l’amico Acquaroli era dato in svantaggio, tutti pronosticavano il successo del candidato del campolargo, ma in campagna elettorale il campolargo si è ristretto ogni giorno di più”. Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando con i giornalisti a Napoli a margine di un appuntamento elettorale con il candidato capolista di Fratelli d’Italia in Campania, Gennaro Sangiuliano. “Alla fine – aggiunge Urso – non solo Acquaroli ha vinto con grande sorpresa dei sondaggisti, ma ha vinto con un margine così grande da far andare in crisi il campolargo che è diventato il piccolo campo. Io penso che questo possa accadere anche qui in Campania”. xc9/pc/mca3