Elezioni, Berlusconi “Da Forza Italia liste forti e competitive” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Forza Italia ha presentato liste forti e competitive, privilegiando la qualità. Propone agli elettori nomi di alto profilo, donne e uomini che hanno dimostrato competenza e coerenza, onestà e tenacia nella vita, nel lavoro, nell’impegno sociale, culturale, civile”. Così su Facebook il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.“Affianchiamo a una squadra di parlamentari di grande esperienza molto volti nuovi espressione della società civile. Fra questi uno dei volti più amati della televisione, Rita Dalla Chiesa, che è anche un nome simbolo della lotta alla mafia e del servizio alle istituzioni, per le quali suo padre diede la vita, Maurizio Casasco, Presidente della Confederazione della Piccola e Media industria, perchè le ragioni dell’impresa e del lavoro sono le nostre ragioni, Valentina Vezzali, indimenticabile campionessa olimpica ma anche apprezzatissimo sottosegretario allo Sport del governo in carica”, aggiunge.“Voglio esprimere un particolare ringraziamento ai dirigenti di Forza Italia, che su mio incarico hanno svolto un ottimo lavoro, compiendo scelte talora difficili anche sul piano personale. Un ringraziamento anche a tutti i nostri candidati, in particolare a coloro che corrono in situazioni difficili. Il loro impegno, leale e assiduo, la loro capacità di far conoscere agli italiani le nostre idee e i nostri programmi farà di Forza Italia la protagonista della campagna elettorale. Sono convinto che grazie al mio impegno e alla nostra campagna elettorale si apriranno possibilità per molti dei nostri candidati – conclude Berlusconi -. Già ora i consensi crescenti intorno al nostro programma e al nostro simbolo dimostrano che gli italiani hanno una forte esigenza di competenza e di concretezza. Ci rivolgeremo soprattutto agli indecisi e a coloro che pensano di non andare a votare. E’ nel loro interesse, nell’interesse della nazione, darci più forza, con il voto, per realizzare i nostri programmi concreti per l’Italia – meno tasse, più pensioni, meno burocrazia, più opportunità per i giovani, giustizia più equa, europeismo e atlantismo – come è interesse della nazione portare in Parlamento le donne e gli uomini di qualità che sono nelle nostre liste. Donne e uomini che come me hanno già dimostrato di saper mantenere gli impegni e realizzare gli obbiettivi che si sono prefissi”.

– foto Agenziafotogramma.it –