Elezioni a Passignano, vince Pasquali | I voti per il Consiglio - Tuttoggi.info

La conferma del candidato del centrosinistra, che sbarra il tentativo di Ermanno Rossi di tornare a indossare la fascia di sindaco | Il nuovo Consiglio

Sandro Pasquali si conferma sindaco di Passignano sul Trasimeno. Il candidato del centrosinistra, sostenuto dalla lista Per Passignano, ha ottenuto 1656 voti pari al 56,81% di coloro che si sono recati alle urne.

Il candidato del centrodestra, Ermanno Rossi (lista Passignano nel futuro) ha raccolto 1259 voti (43,19%).

I votanti sono stati 2976 (61,53% degli aventi diritto), con 42 schede nulle e 19 bianche.

Già prima delle 17, quando ancora mancava l’ufficialità dei risultati dell’ultimo dei cinque seggi, dal Pd erano arrivate telefonate di congratulazioni a Sandro Pasquali per la sua riconferma. Con un risultato, nell’ampiezza, anche al di sopra delle aspettative della vigilia per il centrosinistra.

Poi un post del segretario umbro del Pd, Tommaso Bori, ha annunciato la vittoria di Pasquali: “La prima buona notizia della giornata. Complimenti a Sandro Pasquali, confermato sindaco nel suo comune di Passignano sul Trasimeno. Un risultato che vale il doppio perché lottato fino all’ultimo ma alla fine i cittadini hanno premiato il buon governo degli ultimi 5 anni. Buon lavoro a Sandro e alla sua squadra per il lavoro che li aspetta”.

Poi, sempre tramite i sociali, è arrivato il messaggio dello stesso Pasquali, che ha dato appuntamento ai sostenitori per le ore 21 in piazza: “Grazie a tutti, una grande emozione”.

In corso lo spoglio per le preferenze per la carica di consigliere comunale. Alla lista Per Passignano vanno 8 seggi, alla minoranza di Passignano nel futuro 4.

