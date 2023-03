Elezioni a Passignano, Ermanno Rossi candidato sindaco del centrodestra

A supporto di Ermanno Rossi un comitato di cittadini provenienti dal mondo delle professioni, dell’impresa e dell’associazionismo locale

Ermanno Rossi è il candidato sindaco del centrodestra a Passignano sul Trasimeno alle elezioni amministrative di metà maggio. Ad annunciare la ricandidatura dell’ex primo cittadino, che sfiderà il sindaco uscente Sandro Pasquali, è il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia.

“Cinque anni fa – ricorda Alessandro Moio, consigliere comunale di Passignano e responsabile regionale enti locali di FdI – il centrodestra a Passignano è uscito dalle elezioni comunali frammentato, diviso e sconfitto. In qualità di capogruppo di opposizione ho lavorato per appianare ogni possibile divergenza di vedute, per costruire un progetto condiviso ed unitario che possa oggi rappresentare una valida alternativa all’ attuale giunta di centrosinistra. Questo lavoro ha dato i suoi frutti: da poche ore Ermanno Rossi ha sciolto ogni riserva ed è ufficialmente il candidato Sindaco della lista civica supportata dai partiti che compongono la coalizione di centrodestra”.