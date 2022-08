Eleonora Pieroni, ancora un premio per il film “The key to heaven”

Il docufilm racconta la storia di un creatore di gioielli

‘The Key to Heaven – La Chiave per il paradiso’ conquista il premio come Miglior narrazione a La Jolla international fashion film festival. Il docufilm che ha già raccolto ben 3 nomination (best cinematography, best jewelery, best narration ) vede l’interpretazione della bellezza folignate Eleonora Pieroni tra le architetture della città di Firenze e il museo di Leonardo Da Vinci.

Festival della moda

La Jolla fashion film festival è nominato da Forbes come il festival più importante e internazionale sulla moda.