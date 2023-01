Eleonora Pieroni ambasciatrice dei Borghi d’Italia nel mondo

La folignate era già ambasciatrice del made in Italy

La folignate Eleonora Pieroni nominata ambasciatrice dei Borghi più belli d’Italia nel mondo. Venerdì 27 gennaio presso la sede ICE di New York, si è svolto l’incontro organizzato dalla delegazione CIM (Confederazione Italiani nel Mondo) occasione in cui si è parlato di temi legati al mondo degli italiani che risiedono negli Stati Uniti e anche dei Borghi italiani in via di spopolamento. Fiorello Primi presidente dell’associazione Borghi più belli d’Italia, ha presentato la guida dei borghi in lingua inglese che lo scorso 17 gennaio è stata presentata alla Camera dei Deputati a Roma.

La nomina

Eleonora Pieroni delegata per la CIM per il Turismo delle radici a New York, già Ambasciatrice del Made in Italy e della cultura italiana è stata nominata Ambasciatrice dei borghi più belli d’Italia nel mondo. La Pieroni ha preso parte al film ‘State of consciousness’ con l’attore di Hollywood Emile Hirsch, uscito nelle sale italiane lo scorso 19 gennaio.