 Electrolux, Urso "Tutti gli stabilimenti sono salvi, nessuno sarà licenziato" - Tuttoggi.info
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Electrolux, Urso “Tutti gli stabilimenti sono salvi, nessuno sarà licenziato”

ItalPress

Electrolux, Urso “Tutti gli stabilimenti sono salvi, nessuno sarà licenziato”

Lun, 05/10/2026 - 17:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Ci siamo riusciti perché abbiamo lottato insieme: tutti gli stabilimenti sono salvi, nessuno sarà licenziato. Ora al lavoro per un piano davvero sostenibile e condivisibile, che metta in sicurezza gli stabilimenti dell’elettrodomestico in Italia mentre cambiamo le regole europee. Anche la Commissione ha finalmente capito: occorre tutelarsi dall’invasione asiatica, occorre investire sull’impresa e sul lavoro in Europa”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un video dopo il tavolo nazionale sull’Electrolux.

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(Fonte video: Mimit)

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