 Einstein Telescope, Todde "È un'occasione che la Sardegna non vuole perdere" - Tuttoggi.info
Einstein Telescope, Todde “È un’occasione che la Sardegna non vuole perdere”

Lun, 12/01/2026 - 21:03

ROMA (ITALPRESS) – – Quello di oggi “è sicuramente un passaggio che rafforza la candidatura” della Sardegna a ospitare l’Einstein Telescope, “perché per la comunità scientifica la doppia L è sicuramente il progetto migliore. Non sono solo due regioni che si mettono insieme, sono due siti che sono considerati migliori dal punto di vista geologico, antropico e del rumore (uno dei punti fondamentali anche per quanto riguarda la realizzazione dell’infrastruttura) e hanno molti punti in comune. Il fatto di avere una infrastruttura condivisa con la Sassonia ci rende più forti. Siamo candidati ovviamente per entrambe le configurazioni, il triangolo e la doppia L, però la comunità scientifica ci dice che questa configurazione è sicuramente la migliore, quindi riteniamo di poter competere e di poter avere le condizioni per poter portare a casa il progetto, considerando che già il governo ha stanziato 900 milioni e la regione Sardegna 350 per investire preliminarmente in un’infrastruttura necessaria per la realizzazione del progetto”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, alla cerimonia di firma dell’Intesa con lo Stato della Sassonia per rafforzare la collaborazione sulla candidatura e lo sviluppo dell’Einstein Telescope, infrastruttura europea per lo studio delle onde gravitazionali.

xi2/sat/red

