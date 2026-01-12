 Einstein Telescope, Bernini "In Sardegna creeremo grande comunità scientifica" - Tuttoggi.info
Einstein Telescope, Bernini “In Sardegna creeremo grande comunità scientifica”

Einstein Telescope, Bernini “In Sardegna creeremo grande comunità scientifica”

Lun, 12/01/2026 - 21:03

ROMA (ITALPRESS) – “È un progetto enorme, oggi cominciamo a mettere un mattoncino di collaborazione tra l’Italia e la Germania per creare il telescopio che capta in maniera più innovativa e sensibile le onde gravitazionali, non solamente per scoprire i misteri dell’universo ma anche per creare a Sos Enattos, a Lula, in provincia di Nuoro, una grande comunità scientifica dove lavoreranno ricercatori, professori, studieranno studenti, si creeranno aziende, si studierà l’intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche, ci sarà una grande impresa applicata intorno ad Einstein Telescope. Questo non è un sogno, oggi abbiamo messo le basi per trasformarle in una bella e importante realtà per l’Italia, per la Germania e per l’Europa”. Così il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, alla cerimonia di firma dell’Intesa tra lo Stato della Sassonia e la Regione Sardegna per rafforzare la collaborazione sulla candidatura e lo sviluppo dell’Einstein Telescope, infrastruttura europea per lo studio delle onde gravitazionali.

