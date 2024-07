Efficientamento energetico, Mazzetti “Serve testo unico costruzioni" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “L’efficientamento energetico degli immobili è importantissimo così come quello sismico e idrico. In Italia abbiamo tantissimi immobili realizzati prima della norma sismica e affrontare l’efficientamento energetico com’è stato fatto con il superbonus significa mettere il cappotto su una parete senza sapere qual è la sua resistenza sismica. Inoltre è fondamentale avere immediatamente un testo unico delle costruzioni e pensare a una norma che vada a fare una ricognizione generale”: lo ha detto Erica Mazzetti (FI) intervenuta a The Watcher Talk , il format di The Watcher Post.

“Se vogliamo svolgere una rigenerazione reale dal punto di vista dell’efficientamento energetico dobbiamo avere una norma chiara, abrogando tutte le leggi precedenti e con un testo unico che risolva anche il rapporto stato-regioni, altrimenti è il caos normativo”.

(Fonte video: Utopia Studios)