Educazione previdenziale a scuola, Fava (Inps) "Non c'è pensione senza lavoro" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Il concetto fondamentale di oggi è che non c’è pensione senza lavoro. Per questo motivo abbiamo pensato, fin dal primo giorno del mio mandato, quando ho preso la guida dell’istituto, ai giovani. I giovani sono il futuro, sono ilfuturo della sostenibilità, non soltanto previdenziale ma sociale. A loro dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di aiutarli in uninserimento attivo in questo mondo che è altamente complesso e altamente veloce. E da qui partiamo con un progetto moltoimportante di educazione previdenziale per aiutarli in questo senso, riteniamo e speriamo che sia un modello”. Lo ha detto Gabriele Fava, presidente INPS in occasione del Protocollo d’Intesa sottoscritto da INPS, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Dipartimento del Lavoro della Regione Siciliana, presentato questa mattina all’Istituto Tecnico Statale Tecnologico “Vittorio Emanuele III” di Palermo.

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