Educazione finanziaria, l'Italia resta sotto la sufficienza - Tuttoggi.info

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Educazione finanziaria, l’Italia resta sotto la sufficienza

ItalPress

Educazione finanziaria, l’Italia resta sotto la sufficienza

Gio, 29/10/2026 - 19:03

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ROMA (ITALPRESS) – Nel 2026 il livello medio dell’Edufin Index si conferma a 56 punti su 100, sotto la soglia di sufficienza fissata a 60 su una scala da 0 a 100. L’alfabetizzazione finanziaria e assicurativa resta complessivamente bassa: permane il divario tra chi conosce e agisce concretamente nella gestione consapevole delle proprie finanze e chi non lo fa. Il 39% degli italiani, 4 su 10, raggiunge o supera la soglia di sufficienza, mentre il 51% si colloca nella fascia intermedia e il 10% resta nell’area dell’analfabetismo finanziario. Il quadro è sostanzialmente stabile rispetto al 2025 e conferma la necessità di trasformare le conoscenze in comportamenti più consapevoli. E’ quanto emerso in occasione della quinta edizione di Edufin Index, l’Osservatorio su consapevolezza e comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, i cui risultati sono stati resi noti da Fondazione Alleanza, in memoria di Mario Gasbarri, con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi School of Management.
mec/mgg/gtr

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