Educazione finanziaria, Ghinfanti "Colmare il gender gap" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Da tre anni portiamo avanti un piano di iniziative concrete per l’educazione finanziaria, con progetti specifici per giovani e donne”. Lo dice Claudia Ghinfanti, responsabile Marketing Alleanza Assicurazioni, a margine della presentazione a Roma della seconda edizione di Edufin Index, l’Osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, realizzato da Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali, insieme a Fondazione Mario Gasbarri e con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi, School of Management.

