Educazione finanziaria, Freni "Serve collaborazione pubblico-privato" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Lo Stato non ha le risorse per gestire piani strutturati di educazione finanziaria su ampia scala. Possiamo farlo nelle scuole, e lo faremo, ma per progetti più ampi serve la collaborazione del privato”. Lo dice il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, a margine della presentazione a Roma della seconda edizione di Edufin Index, l’Osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, realizzato da Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali, insieme a Fondazione Mario Gasbarri e con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi, School of Management.

