Educazione della Sostenibilità Sociale ed Economica, a San Gemini la 2^ edizione del convegno - Tuttoggi

Nel corso della prima giornata hanno aperto i lavori il Magnifico Rettore di UnitelmaSapienza Antonello Folco Biagini, l’assessore alla Cultura della Regione Umbria Paola Agabiti, il Sindaco del Comune di San Gemini Luciano Clementella e Cesare Manetti, Sapienza Università di Roma.

L’introduzione alla prima giornata di lavori è stata curata da Francesco Giorgino, Luiss e TG1 RAI, sul frame sustainability, a seguire la prima sessione “aree interne e rigenerazione urbana” con le relazioni di Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento, Alessandro Bianchi (direttore della Scuola La FeniceUrbana) sui temi della rigenerazione urbana e i nuovi modi di pensare le città, Rosella Castellano, direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche di UnitelmaSapienza ed Andrea Billi (Sapienza) e Luca Tricarico (Luiss) sul patrimonio culturale e l’innovazione sociale per lo sviluppo delle aree interne.

La seconda sessione “servizi digitali e comunicazione” è stata aperta dal direttore di Radio RAI Roberto Sergio sui temi legati le tecnologie digitali e la società contemporanea, e poi lo switch off dell’FM e il passaggio alla Digital Audio Broadcasting DAB. Azzurra Rinaldi, direttrice della School of Gender Economics, ha parlato di economia, diversity e obiettivi di sostenibilità e Clarissa Valia, The Post Internazionale, di come la stampa può incentivare scelte sostenibili.

La terza sessione, dedicata alle realtà locali, è stata introdotta da Michele Giannone, UnitelmaSapienza, che ha chiarito la partnership culturale tra l’ateneo romano e il Comune di San Gemini. A seguire gli interventi delle studentesse e degli studenti delle scuole di Acquasparta e San Gemini che hanno sviluppato i temi della prima edizione del Convegno Educazione alla Sostenibilità, illustrando i risultati, con la partecipazione del Dirigente scolastico Enrico Pasero. In chiusura il racconto dell’esperienza del progetto PNRR – rigenerazione dei borghi – sul Comune di Cesi con Paolo Cicchini e il lavoro sul territorio con Paolo Lanzi di Coldiretti.

La seconda giornata, a cura di METROFOOD-IT, si è aperta con le sessioni quarta e quinta introdotte e moderate da Cesare Manetti, Sapienza Università di Roma, sui temi legati all’ambito agroalimentare, alla digitalizzazione dell’informazione, alla qualità e valorizzazione dei prodotti. Agricoltura 4.0, misura della qualità, sicurezza e tracciabilità dei prodotti agro-alimentari, i laboratori portatili con Arduino e Smartphone: Massimo Iannetta, Claudia Zoani ed Emilia Pucci (ENEA), Cristiana Tozzi (Santa Chiara Lab, Università di Siena), Carlo Hausmann (Agro Camera Roma), Virgilio Maretto (pOsti), Giovanni Organtini (Sapienza).

A chiudere la “due giorni” la Tavola rotonda finale sul tema della Divulgazione e Comunicazione della cultura scientifica con: Fabrizio Rufo (Sapienza), Marco Petitta (Sapienza), Mauro Ceccanti (Sapienza), M. Patrizia Messina (Sapienza) e le considerazioni finali del Sindaco di San Gemini Luciano Clementella.

La II edizione è stata patrocinata da Regione Umbria, I Borghi più belli d’Italia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Pro San Gemini, Cantina Violati.

Media partner: The Post Internazionale TPI, Terni Today, TuttOggi, Unione Stampa Periodica Italiana USPI, Paese Italia Press.

Ha presentato e moderato le sessioni Roberto Sciarrone, UnitelmaSapienza.