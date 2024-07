Edilizia e sicurezza, parte da Todi il tour di geometri e Cassa edile per la regolarità dei cantieri - Tuttoggi.info

Si è tenuto a Todi il primo di una serie di incontri formativi organizzati da Collegio dei geometri della provincia di Perugia, Cassa Edile di Perugia e agenzia di formazione Cogeo per aggiornare i professionisti e le imprese dei vari territori in merito al tema della certificazione della regolarità contributiva.

Il primo appuntamento, che si è svolto giovedì 25 luglio nella sala del Consiglio comunale, è stato promosso in collaborazione con l’Associazione geometri Media Valle del Tevere e ha avuto il patrocinio del Comune di Todi e delle associazioni di categoria Confartigianato Perugia, Cna Umbria e Ance Umbria. I lavori sono stati introdotti da Moreno Primieri, assessore comunale ai lavori pubblici, Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia, Giampiero Grossi, presidente dell’Associazione geometri Media Valle del Tevere, e Alviero Palombi, presidente di Cogeo.

Sono poi intervenuti sul tema esperti e dirigenti della Cassa edile di Perugia tra cui la direttrice Daniela Farinelli: “Il nostro lavoro consiste anche nel certificare la regolarità e la congruità delle imprese. Cosa significano questi concetti? Significano che le aziende edili devono essere in regola con i versamenti e che i versamenti siano relativi a un numero di ore lavorate e di operai congruo rispetto al tipo di lavorazione eseguita e all’importo dei lavori svolti. Aspetti fondamentali, questi, che sono sintomatici dell’onorabilità e credibilità di un’impresa, anche riguardo al tema della sicurezza. Questi aspetti servono proprio a qualificare un’impresa edile. In questo contesto, il professionista deve conoscere la normativa per aiutare il proprio cliente a percorrere senza ostacoli, fino in fondo, questo iter burocratico che parte comunque da una regolarità del lavoro nei cantieri.

È bene conoscere tutte le fasi per capire come la cassa edile verifica la regolarità e la congruità di un’impresa. Lo scopo non è ostacolare ma certificare”. Insomma, un tema molto delicato, a cui la categoria dei geometri tiene particolarmente e di cui, evidentemente, si vuole fare portabandiera tanto da organizzare un tour sull’intero territorio provinciale per formare tutti i tecnici e coinvolgere le imprese edili su questa materia. “Riprendiamo questa collaborazione con la Cassa edile – ha spiegato Tonzani – che si era interrotta a causa della pandemia. La preparazione di tutti coloro che operano nei cantieri edili è fondamentale anche in vista dell’obiettivo che perseguiamo di azzerare gli incidenti. Stiamo facendo tutti gli sforzi possibili, ma questo traguardo è possibile solo se creiamo una cultura favorevole al suo raggiungimento. Con Cassa edile, Inail, professionisti e imprese continueremo a organizzare eventi simili in futuro. Stiamo lavorando per una collaborazione più fattiva”.

Obiettivi condivisi anche dall’assessore comunale Primieri che ha fatto notare come anche i tecnici comunali abbiano preso parte attivamente a questo incontro formativo. In apertura di incontro, il Collegio dei geometri di Perugia ha anche donato un defibrillatore alla città di Todi, un gesto di ringraziamento di cui i tecnici si sono già resi protagonisti in altri territori. “È solo un segno di riconoscimento – ha sottolineato Tonzani – dei geometri nei confronti della cittadinanza, dei nostri committenti e delle pubbliche amministrazioni che ci consentono di lavorare e quindi di sostenere le nostre famiglie. Non dobbiamo essere egoisti e perciò vogliamo restituire qualcosa alle comunità in cui operiamo. E questo ci è sembrato un bel gesto”.