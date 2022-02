Ecuador vicino a Qatar2022, in gol Lautaro e Sanchez - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – L’Ecuador vede il traguardo ormai vicino. L’1-1 di Lima nella 16esima giornata del girone Conmebol di qualificazione ai Mondiali del 2022 consente al Tri di puntellare ulteriormente il terzo posto a quota 25 e basta un punto nelle prossime due gare per mettere in tasca la quarta apparizione in una fase finale della Coppa del Mondo, la prima da Brasile 2014. L’Ecuador è andato vicino a chiudere la pratica già oggi, trovando con Estrada il vantaggio dopo appena due minuti, ma nella ripresa è arrivato il pari di Edison Flores che tiene in corsa anche il Perù. La Bicolor viene però scavalcata in classifica dall’Uruguay, che a Montevideo travolge 4-1 il Venezuela: la apre dopo 50 secondi l’ormai ex bianconero Bentancur, raddoppio di De Arrascaeta, nel recupero del primo tempo va a segno anche Cavani mentre a chiuderla è Luis Suarez dal dischetto. Un successo prezioso per la Celeste, ora padrona del proprio destino: si giocherà un posto al Mondiale nelle prossime due gare con Perù e Cile. Da tempo ormai certe del pass per il Qatar, Brasile e Argentina vincono e convincono.

Al Mineirao di Belo Horizonte, la Selecao travolge 4-0 il Paraguay. Nel primo tempo la squadra di Tite insiste molto sul binario di destra, sfruttando la verve di Raphinha, che sblocca la gara su un bel lancio di Marquinhos. L’ex difensore della Roma si conferma assist-man anche nella ripresa, per il raddoppio di Coutinho mentre Antony e Rodrygo, entrati entrambi nel secondo tempo, trovano gloria nel finale per il definitivo 4-0. A Cordoba, invece, l’Argentina supera 1-0 la Colombia, allungando a 29 partite la sua striscia di imbattibilità. Nonostante le tante assenze, Messi su tutti, l’Albiceleste offre un’altra bella prova e trova il gol vittoria a ridosso della mezz’ora, con l’interista Lautaro Martinez, bravo a raccogliere in area il pallone messo in mezzo dalla sinistra da Acuna. Nella ripresa spazio anche per Dybala, che sfiora il gol su punizione. Sconfitta pesante per i Cafeteros, con un piede e mezzo fuori dal Mondiale, mentre torna a sperare il Cile nel segno del Nino Maravilla: la doppietta di Alexis Sanchez è decisiva nel 3-2 in Bolivia che, a due giornate dalla fine, consente alla Roja di portarsi a due lunghezze dal quinto posto occupato dal Perù (e -3 dall’Uruguay quarto) che vale almeno gli spareggi intercontinentali.

